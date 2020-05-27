Бывший топ-менеджер ФК "Амкар" Денис Маслов станет новым президентом московского ФК "Торпедо"

Бывший исполнительный директор пермского футбольного клуба "Амкар" Денис Маслов станет новым президентом московского "Торпедо", сообщает ТАСС со ссылкой на владельца клуба Романа Авдеева. В этой должности он сменит Елену Еленцеву, чей трудовой договор завершается 31 мая.

"Торпедо" выступает во второй по значимости лиге России — первенстве ФНЛ. По итогам вынужденно завершившегося из-за коронавируса сезона команда расположилась на четвертом месте. Цели выйти в элитную Премьер-лигу перед "Торпедо" не стоит.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Имущество клуба было выставлено на торги. Первые прошли осенью. Были проданы автомобили Toyota Camry, Kia Sorento и автобус MAN - он оказался самым дорогим лотом, его стоимость составила 4,8 млн руб. Кроме того, клуб продал термопресс, офисный стул и две вешалки для манишек. Повторные торги "Амкара" вновь прошли неудачно: было выставлено более 300 лотов, в которые включили свыше 1000 позиций имущество обанкротившегося футбольного клуба, однако покупателей заинтересовало только три предложения.Нашелся покупатель на вешалку для манишки за 360 руб. и полки - за 360 руб. Также был продан автомобиль Volkswagen Tiguan за 1,5 млн руб.