В Нижневартовске откроется лицей на 2 тысячи учеников из нескольких микрорайонов города

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Лицей № 1, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске откроется лицей на 2 тысячи учеников из нескольких микрорайонов города

В Нижневартовске завершается строительство нового образовательного учреждения в 18 микрорайоне – на улице Романтиков откроется лицей №1 имени Пушкина. Параллельно со строительством формируется внутренняя концепция учреждения. Замглавы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская и глава лицея Эдмонд Игошин рассказали о том, что будет представлять из себя новый центр образования, сообщили Накануне.RU в мэрии.
Читайте также:

В лицей будут ходить ученики, живущие в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах.

"Поступления ожидают около 2 тыс. детей. В первую очередь, это школьники младших классов. Важно отметить, что лицей будет разнопрофильным, как и просили жители ближайших микрорайонов", - сказала Воликовская.

Здание оснастят современным оборудованием. Во внеурочное время его помещения будут использовать как центр дополнительного образования, которого так не хватает в новых микрорайонах. По своему проекту будущая школа уникальна.

"В лицее смогут учиться все дети, проживающие в обозначенных выше микрорайонах. Сейчас существуют мифы, что лицей будет якобы "элитным", каким-то статусным. Это не так", - сказала Воликовская.

Она добавила, что по запросам родителей в лицее готовы внедрять адаптивные образовательные программы. Большое внимание будет уделено созданию универсальной безбарьерной среды. Помещения оборудуют пандусами, лифтами, подъемными платформами, сейчас поступает мебель и оборудование для кабинетов.

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска

"Формируя кадровый состав, активно работаем не только с образовательными организациям, но и с Нижневартовским государственным университетом и социально-гуманитарным колледжем. Последние годы пошел приток специалистов из других территорий. Напомню, что по инициативе главы города созданы дополнительные льготы для тех педагогов, которые к нам приезжают. В частности, по компенсации оплаты для педагогов, проживающих в доходном доме. Работаем по всем направлениям, чтобы укомплектовать коллектив и не создать дефицита сотрудников в других учреждениях", - сказал Игошин.

Расчеты сейчас приблизительные. Необходимо 80 педагогов.

"Отмечу, что здесь сначала планируется открыть классы начальной школы, а затем – пятые-восьмые классы. В зависимости от того, сколько их будет, примем решение о дополнительном количестве педагогов", - сказал Игошин.

Учитывая, что сегодня требования СанПиН касаются не количества обучающихся, а, прежде всего, площади учреждения, то можно принять 2 тыс. учеников.

"Все вводящиеся школы, лицеи, гимназии могут работать только в одну смену. Безусловно, здесь будет одна смена. Мы хотим предложить родителям такую востребованную услугу, как школа полного дня. Опыт показывает, что это удобно для родителей и детей. Открытие лицея позволит разгрузить школы №№ 3, 14, 19", - сказал директор.

После того, как строители завершат работу на площадке, специалисты департамента образования приступят к процессу оформления лицензии.

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске откроется лицей на 2 тысячи учеников из нескольких микрорайонов города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Эдмонд Игошин, Ирина Воликовская, лицей № 1, Нижневартвоск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2020 16:05 Мск В строящемся лицее №1 Нижневартовска началась разработка образовательной концепции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети