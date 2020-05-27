Свердловчане, вернувшиеся из-за границы, могут оформить больничный лист для оплаты двухнедельного карантина

Лица, вернувшиеся в Свердловскую области из-за рубежа, на период двухнедельного карантина могут получать страховые выплаты. Для этого необходимо оформить больничный лист в личном кабинете на сайте страхового фонда региона. Об этом сообщила управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. По ее словам, речь идет исключительно о застрахованных жителях области.

"Постановлением правительства Российской Федерации №294 утверждены порядок оплаты больничных листов лицам, вернувшимся из-за границы. Конечно, мы говорим только о застрахованном лице", - поясняет Елена Альшиц.

После входа в личный кабинет, житель Свердловской области выбирает категорию, к которой он относится (житель 65+, медицинский сотрудник, житель, вернувшийся из-за границы) и заполняет интерактивную форму, в которой указывает свои личные данные, дату, когда он въехал на территорию РФ и прикладывает в качестве доказательства соответствующий документ: фотографии заграничного паспорта с меткой "пересечение границы", посадочные или электронные талоны на перелёт. Также необходимо указать номер счета, куда будут перечислено пособие по временной нетрудоспособности.

"После заполнения анкеты происходит автоматическое формирование электронного листка нетрудоспособности. Зная номер этого листа, который также будет отражен в личном кабинете лица вернувшегося из за границы, гражданин должен сообщить его работодателю, который формирует реестр и направляет в фонд социального страхования. После этого фонд организовывает выплату на период 14 календарных дней с момента пересечения границы России", - сообщила Елена Альшиц.