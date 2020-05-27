02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
&quot;Зеленое небо&quot; над ЖБИ (2020) | Фото: vk.com/inburg, Владислав Попов

На Средний Урал идут мощный ветер с грозами и дождем

На Среднем Урале синоптики вновь прогнозируют непогоду и сильный ветер.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, завтра, 28 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также грозы и дождь. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют уральцам соблюдать все меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, либо единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Напомним, в начале этой недели в результате сильных ливней с градом и порывами ветра на Среднем Урале произошли аварийные отключения электроэнергии. Также из-за урагана погибли четыре человека.

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На Средний Урал идут мощный ветер с грозами и дождем

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Теги: дожди, грозы, Средний Урал, МЧС



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