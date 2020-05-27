Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, подростки в этом возрасте в основном находятся на попечении родителей, передает РИА Новости.

В правительство было направлено предложение по данному вопросу после многочисленных обращений родителей, добавила Кузнецова.

Напомним, президент Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил выплатить единоразовые пособия в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно. Из-за большого наплыва пользователей сайт госуслуг некоторое время "висел". Президент на одном из совещаний с правительством потребовал устранить неполадки.

Глава Минтруда Антон Котяков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми, заявил, что не ожидал такого количества нуждающихся в этих деньгах.