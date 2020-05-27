02 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

El Mundo: Россия может укрепиться в условиях мирового кризиса

Россия может усилить свое влияние в мире после кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом пишет испанская El Mundo.

Кризис показал, что "полуавторитарные режимы" лучше справляются с кризисными ситуациями, чем западные либеральные режимы. Так, в марте 53% молодых европейцев признали, что больше доверяют авторитарным странам в вопросах здоровья (опрос компании Europinions).

Глобализация теперь является товаром, который продать намного труднее. Странам необходимы более простые цепи поставок, и желательно больше товаров производить самим, а не полагаться на заграницу. Это дает России шанс поддержать своего производителя.

Также России предоставляется шанс укрепить центральную власть в стране. "С каждым годом контроль центральной власти приобретал все более расплывчатый характер, а теперь вдруг перед ней появился список обязанностей, которые она должна выполнить. Люди обратились к центральным правительствам, требуя решений", - говорится в статье.

На руку России и утрата США роли мирового лидера, отмечает автор.

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El Mundo: Россия может укрепиться в условиях мирового кризиса

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Теги: Россия, кризис, коронавирус



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