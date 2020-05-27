02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

26 врачей Свердловской области уже получили страховые выплаты в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день уже 26 сотрудников медицинских учреждений Свердловской области получили единовременные страховые выплаты, предусмотренные в случае заражения на рабочем месте новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. По ее словам, рассчитывать на единовременные страховые выплаты могут только медицинские работники, работающие в рамках трудового договора исключительно в медицинских учреждениях. При этом, рассматриваются только случаи заражения при работе с больными пациентами.

"В случае заболевания работника, медицинская организация, которая установила заболевание, обязана сразу же сообщить об этом случае в фонд социального страхования и в медицинскую организацию, где работал зараженный сотрудник. Работодатель заболевшего назначает комиссию, в которую входят не менее трёх представителей: представитель работодателя, представитель медицинской организации, которая установила диагноз и представитель фонда социального страхования. В течение суток проходит расследование. Далее документы и справка, в которой прописан диагноз, направляются в фонд социального страхования, после чего фонд социального страхования назначает выплату", - пояснила Елена Альшиц.

Однако сумма выплаты будет варьироваться от видов страховых случаев заражения. В случае смерти медика от заражения, семья получает 2 млн 752 тыс. 452 руб. В случае временной утраты трудоспособности сотруднику медицинской организации выплачивается сумма в размере 68 тыс. 811 руб. Что касается случая стойкой утраты работоспособности, выплаты распределяются следующим образом: инвалиды 1 группы получают 2 млн 64 тыс. 339 руб., 2 группа – 1 млн 376 тыс. 226 руб., 3 группа – 688 тыс. 113 руб..

На данный момент рассматриваются риски заражения студентов медицинских ВУЗов, работающих в медучреждениях области. Сейчас же, если будет установлено, что инфицированный студент работал в учреждении по трудовому договору и имел прямую связь с больными коронавирусом на рабочем месте, решение по его случаю будет приниматься индивидуально.

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26 врачей Свердловской области уже получили страховые выплаты в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией

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Теги: коронавирус, выплата, медики



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