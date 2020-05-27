Володин: "Нам привезли коронавирус из Европы, китайцы не при чем"

В Госдуме призвали развивать внутренний туризм. Депутаты попросили Минэкономразвития и правительство в целом оказать меры поддержки курортам и туркомпаниям, работающим на внутреннем рынке в преддверии открытия туристического сезона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не надеяться на иностранных туристов и поездки за границу, поскольку именно оттуда может прийти вторая волна коронавируса. "Нам привезли этот коронавирус из Европы. Хотя китайцев много в Москве, но через них эта зараза не пришла. А вот Италия, Франция и еще ряд стран привезли нам коронавирус", - заявил Володин.