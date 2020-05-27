02 Сентября 2020
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партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

В НАО единороссы выходят из партии, протестуя против объединения с Архангельской областью

В Ненецком автономном округе члены "Единой России" выходят из партии, выражая позицию против объединения НАО и Архангельской области.

Как сообщается в группе "За НАО" в соцсети "Вконтакте", 17 членов (из 19) первичного отделения "Единой России" "Красновское" п.Красное приняли соответствующее решение.

13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и его коллега из НАО Юрий Бездудный заявили о процессе постепенного объединения двух северных регионов. Идея вызвала критику как у населения (особенно в Ненецком округе), так и среди местных парламентариев.

Намеченные на 26 мая парламентские слушания по вопросам объединения двух регионов были перенесены на "неопределенный срок".

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В НАО единороссы выходят из партии, протестуя против объединения с Архангельской областью

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Теги: ненецкий автономный округ, архангельская область, единая россия



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