В НАО единороссы выходят из партии, протестуя против объединения с Архангельской областью

В Ненецком автономном округе члены "Единой России" выходят из партии, выражая позицию против объединения НАО и Архангельской области.

Как сообщается в группе "За НАО" в соцсети "Вконтакте", 17 членов (из 19) первичного отделения "Единой России" "Красновское" п.Красное приняли соответствующее решение.

13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и его коллега из НАО Юрий Бездудный заявили о процессе постепенного объединения двух северных регионов. Идея вызвала критику как у населения (особенно в Ненецком округе), так и среди местных парламентариев.

Намеченные на 26 мая парламентские слушания по вопросам объединения двух регионов были перенесены на "неопределенный срок".