Правительство готовится к либерализации процедуры банкротства в России - Решетников

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что правительство готовит изменения в законодательство о банкротстве.

"Мораторий на банкротства, принятый в кризис, потенциально касается до 500 тыс. предприятий, большая часть из которых – МСП", - рассказал министр в Госдуме в рамках правительственного часа. Он отметил, что недобросовестные случаи использования моратория "можно просто публично рассмотреть, и общественное мнение само окажет свое влияние".

"А вообще надо менять законодательство о банкротстве. Сейчас компании могут находиться до 20 лет в процедуре. Мы готовим большой пакет по этой теме, который сделает процедуру цивилизованной. Нынешнее положение требует либерализации, чтобы на обанкротившихся бизнесменов не ставили клеймо", - добавил глава ведомства.