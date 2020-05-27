Цены производителей бензина упали за месяц на 22%, цены на заправках - на 0,2%

В апреле цены производителей бензина снизились на 22,4% по сравнению с мартом. В то же время цены на заправках снизились на 0,2%, сообщает Росстат.

Удешевление цен производителей бензина отмечено почти во всех субъектах РФ, больше всего в Республике Коми - на 33%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в апреле в среднем по стране превышали цены производителей в 2,9 раза.

В среднем литр бензина стоит у производителей 15 руб., на заправках - почти 45 руб. Резко выделяется Дальневосточный федеральный округ, где цена литра бензина у производителя достигает 29 руб., а розничная цена - 47 руб., то есть превышение составляет всего 1,6 раза. Наибольшее превышение в Южном федеральном округе - 3,2 раза.

В среднем по России литр АИ-92 стоит 42,4 руб., АИ-95 - 45,8 руб., АИ-98 - 52,0 руб. Самые низкие розничные цены в Сибирском федеральном округе - в среднем 43 руб.

Дизтопливо стоит в среднем 47,8 руб. и в апреле подешевело за месяц на 0,4%.