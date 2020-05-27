02 Сентября 2020
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Гила Германская (2020) | Фото: личный архив

Загадочная гибель приемного ребенка в Екатеринбурге: женщина-опекун получила 12 лет колонии

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по громкому делу о гибели ребенка. Одного из опекунов надолго отправили в колонию.

Накануне.RU уже подробно рассказывало об этой истории: в июле 2018 года в уральской столице при загадочных обстоятельствах умер семилетний мальчик, усыновленный из детского дома супругами Германскими. Следователи возбудили уголовные дела в отношении опекунов: им вменяли умышленное убийство по предварительному сговору и жестокое обращение.

Сами супруги все категорически отрицали. Позже в прокуратуре рассказали свою версию произошедшего.

загадочная смерть ребенка супругов Германских(2020)|Фото: личный архив

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ходе расследования было установлено, что физическое насилие по отношению к данному ребенку применялось с февраля 2017 по июль 2018 года – по малозначительным поводам, на почве возникшей к нему личной неприязни. В один из дней июля 2018 года мальчику была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой тот скончался.

Сегодня Чкаловский районный суд вынес свой приговор: женщине-опекуну назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Что касается ее мужа, то его уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с имеющимся у него заболеванием.

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Загадочная гибель приемного ребенка в Екатеринбурге: женщина-опекун получила 12 лет колонии

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Теги: ребенок, гибель, опекун, суд, Екатеринбург



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