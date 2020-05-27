01 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
финансовый кризис, тонуть, утопающий, спасение, круг (2008) | Фото:mk.ru

За 10 лет в России вообще не увеличилось количество малых и средних компаний – Госдума

За 10 последних лет в России не выросло количество предприятий малого и среднего бизнеса, хотя десять лет назад ставился план по увеличению этого показателя с 20 до 50%, сообщил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Александр Авдеев. Он отметил, что план по росту МСП ставил президент. 

По словам депутата, текущий кризис только обнажил системные проблемы, и предлагаемые меры поддержки не смогут решить их. 
Сейчас в стране 1,7 млн субъектов МСП, по оценкам депутатов, не менее трети из них пострадали от кризиса.

"Ситуация больше похожа на сводки с фронтов", - сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Он отметил, что и предложенными правительством мерами воспользовались далеко не все предприниматели. Комитет предложил изменить подходы к признанию компаний пострадавшими – это было бы самым главным подспорьем в сложившейся ситуации. Предлагается отказаться от отнесения к пострадавшим по перечню ОКВЭД, а считать пострадавшими тех, у кого на 30% снизился доход.

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За 10 лет в России вообще не увеличилось количество малых и средних компаний – Госдума

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Теги: малый и средний бизнес, госдума



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