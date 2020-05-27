Фонд святой Екатерины закупил для Урала 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

Большую партию экспресс-тестов на определение антител к SARS CoV-2 доставили в Екатеринбург.

Остро востребованную в условиях распространения коронавируса продукцию закупил Фонд святой Екатерины на средства руководителей УГМК Андрея Козицына и РМК Игоря Алтушкина.

Напомним, ранее фонд закупил для уральских больниц 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Первая партия в количестве 20 штук уже прибыла в Екатеринбург. Вторая партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Кроме того, медицинские учреждения Свердловской и Челябинской областей в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря, общий вес груза превысил 100 тонн.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, 110 тысяч экспресс-тестов в качестве гуманитарной помощи привезли из Китая. Они аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США.

Стоимость партии - около 860 тыс. долларов.

Экспресс-тесты так же поделят между медицинские учреждения Челябинской и Свердловской областей поровну. Они помогут оперативно выявлять тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных.