В Краснодарском крае обнулили курортный сбор в ряде городов

Краснодарский край ввел нулевую ставку курортного сбора на территории Сочи, Анапы, Геленджика и других курортах до конца года. Об этом сообщается на интернет-портале краевого парламента.

Законопроект был внесен в заксобрание Кубани губернатором Вениамином Кондратьевым.

Нулевой курортный сбор на территориях проведения эксперимента будет действовать с 1 июня.

Ранее Крыму, а также Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям в условиях распространения коронавируса предложили дать возможность оперативно отменить курортные сборы. В Госдуму соответствующий законопроект внесли глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев.