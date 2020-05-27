01 Сентября 2020
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природа лес белый гриб боровик (2007) | Фото: Накануне.ru

Пятым резидентом ТОСЭР "Новоуральск" стал производитель замороженных ягод и грибов

Компания "Производство" стала пятым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новоуральск". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соглашение об осуществлении деятельности подписано с управляющей компанией АО "Атом-ТОР".

Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, новый резидент займется производством быстрозамороженных овощей, фруктов, ягод и грибов.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

"На территории опережающего развития созданы особые условия ведения предпринимательской деятельности – действуют налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и другие преференции для инвесторов. Новый резидент – предприятие "Производство" – инвестирует в проект на территории Новоуральска 680 миллионов рублей и планирует создать 348 новых рабочих мест различного уровня квалификации, в том числе, для социально-защищаемых категорий", - отметила Казакова.

ООО "Производство" входит в группу компаний ZAMOROZKA.PRO и является единственным официальным производителем быстрозамороженных овощей, фруктов, ягод и грибов полного цикла производства – от заготовки до фасовки и хранения – на территории Уральского федерального округа. Продукция, которая будет производиться в Новоуральске, предназначена, в первую очередь, для социальных учреждений: школ, детских садов, больниц, организаций корпоративного и общественного питания.

Иннопром, Новоуральский городской округ(2014)|Фото: Накануне.RU

Всего в рамках развития ТОСЭР "Новоуральск" предполагается создание свыше 4 тысяч рабочих мест. Инвестиционный потенциал резидентов оценивается в сумму порядка 23 миллиардов рублей.

Напомним, первый резидент территории опережающего социально-экономического развития "Новоуральск" был назван в августе прошлого года. Им стал Уральский завод капитального ремонта.

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Пятым резидентом ТОСЭР "Новоуральск" стал производитель замороженных ягод и грибов

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Теги: Новоуральск, ТОСЭР, резидент



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