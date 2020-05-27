01 Сентября 2020
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Историческая документация, переданная УКБТМ музею Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

УКБТМ передал музею Уралвагонзавода уникальную историческую документацию

В год 100-летия отечественного танкостроения Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения передало Выставочному комплексу Уралвагонзавода (УКБТМ, Уралвагонзавод в составе концерна "Уралвагонзавод" входят в государственную корпорацию Ростех) 25 единиц уникальной технической документации, имеющей большое научно-историческое значение. Это отчеты по испытаниям боевых машин – серийных и опытных - и их отдельных инновационных узлов, а также руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы, фотоальбомы и другие редкие издания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Практически все документы датированы серединой 1930-х - первой половиной 1940-х годов XX века и рассказывают не только о советской военной технике, но и о германских, американских и английских танках и САУ. В них содержатся ранее не публиковавшиеся уникальные текстовые и фотоматериалы. Часть из них оказалась в Нижнем Тагиле вместе с эвакуированным в 1941 году КБ Харьковского завода транспортного машиностроения, правопреемником которого является УКБТМ, остальные были подготовлены уже на Урале.

Так, в числе переданных документов отчет комиссии по испытанию двух машин Т-34 (май 1941 года, г. Мариуполь), из которого можно узнать о преимуществах и недостатках первых довоенных "тридцатьчетверок". "Общая конструктивная прочность броневого корпуса Т-34 удовлетворительная для защиты против 37 и 45 снарядов при достаточно большом количестве попаданий. Для защиты против 76 мм снарядов прочность отдельных узлов должна быть усилена", - говорится в отчете.

Историческая документация, переданная УКБТМ музею Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

В альбоме "Двигатели современных танков" 1943 года собраны чертежи и сравнительные тактико-технические характеристики двигателей боевых машинвсех ведущих танкостроительных держав первой половины XX столетия: Советского Союза, Англии, США и Германии. А также редкие фотографии самой техники, на которой стояли эти двигатели.

В фотоальбоме "Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны" отражена вся технологическая цепочка изготовления танка Т-34. Это особенно интересно, так как процесс производства "тридцатьчетверок" на нижнетагильском предприятии считался эталонным и распространялся на другие предприятия отрасли, выпускавшие Т-34. Кроме того, в альбоме есть фотографии и других изделий, производившихся в военные годы на уральском заводе: например, снимок нарезки резьбы в головках авиабомб. Такой фотографии до настоящего времени в архивах музея не было.

Новые документы не только займут достойное место в фондах Выставочного комплекса УВЗ, но и станут одними из центральных экспонатов выставок. Например, посвященной 100-летию отечественного танкостроения. С ними познакомятся и исследователи: от историков до школьников, которые придут работать в архив музея.

Историческая документация, переданная УКБТМ музею Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Мы выражаем руководству КБ огромную благодарность за многолетнее сотрудничество. Благодаря переданным из УКБТМ уникальным документальным материалам, мы создали и развили экспозицию Музея бронетанковой техники, который сегодня посещают тысячи жителей Урала, России, зарубежных стран. Издания, переданные нам сегодня, прекрасно сохранились, являются редкими, если не сказать уникальными: вполне возможно, что они существуют в единственном экземпляре! Особенно важно, что это случилось в год 100-летия отечественного танкостроения. Без сомнения, эти документы привнесут новое в исследование одной из сложнейших технических областей – танкостроение", - отмечает директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

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УКБТМ передал музею Уралвагонзавода уникальную историческую документацию

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Теги: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения, Уралвагонзавод, выставочный центр



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