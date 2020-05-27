Госдума приняла за месяц 20 "антивирусных" законов

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, сообщил, что за апрель нижняя палата парламента приняла 20 "антивирусных" законов, направленных на ликвидацию последствий коронавируса.

Общий объем пакетов мер поддержки составляет уже более 3,3 трлн руб. В перечень пострадавших отраслей вошло 42 сферы, на сегодняшний день в них занято более 6 млн человек.

Количество проверок снизилось в 15 раз. "Оставшиеся проверки становятся дистанционными, и мы надеемся, что они останутся такими и после кризиса", - сообщил Решетников. Из текущих мер он назвал, например, помощь МФО: "12 млрд руб. доведены на этой неделе до микрофинансовых организаций. Это потенциальная поддержка организаций, в которых работают до 10 тыс. человек".

Министр сообщил, что мониторинг эффективности принятых законов и мер поддержки ведется несколькими методами, в том числе в соцсетях, где бизнесмены обсуждают свои проблемы. "Мониторинг показал, что самый популярный вопрос – применение ОКВЭД. Много вопросов по налоговым отсрочкам, по программе кредитов фонд оплаты труда под ноль – там много усилий для привлечения банков, им не всегда выгоден этот проект. Расширение перечня ОКВЭД пострадавших отраслей и включение в него НКО позволило оказать помощь бизнесу, в котором заняты до 1,6 млн человек", - заявил министр.

"Сегодня приоритетный вопрос – скорейшее восстановление. Трансформация взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Предстоит отказ от многих норм: в трудовом законодательстве в плане легализации "удаленки", отказ от бумажного документооборота", - рассказал Решетников.