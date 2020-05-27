Студентов тюменского медуниверситета эвакуировали в обсерватор "Верхний Бор"

Студенты Тюменского государственного медуниверситета будут заселены в обсерватор "Верхний Бор", сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

Такое решение было принято после того, как в общежитии №1 зарегистрировали очаг коронавируса. Заболели шесть студентов. Первым был выявлен студент пятого курса, который работал по совмещению медбратом (его обследовали по месту работы в рамках ежедневного мониторинга).

В соответствии с результатами, сотрудники Роспотребнадзора организовали выход в общежитие, чтобы оценить масштабы развития ситуации. Были осмотрены 202 человека, у них взяли анализы, коронавирус подтвердился еще у пяти студентов.

Сразу после этого общежитие закрыли на карантин. Была проведена дезинфекция отдельных комнат (где проживали лица с положительными результатами на коронавирус). Дополнительно управлением Роспотребнадзора по Тюменской области направлено в департамент здравоохранения Тюменской области предписание о необходимости изолирования в обсерваторы всех "контактных лиц" из общежития Тюменского государственного медицинского университета.

"Данная мера позволит обеспечить строгий контроль соблюдения карантинного режима", - считают в управлении. Студентов переселили в обсерватор "Верхний Бор".