02 Сентября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Студентов тюменского медуниверситета эвакуировали в обсерватор "Верхний Бор"

Студенты Тюменского государственного медуниверситета будут заселены в обсерватор "Верхний Бор", сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

Такое решение было принято после того, как в общежитии №1 зарегистрировали очаг коронавируса. Заболели шесть студентов. Первым был выявлен студент пятого курса, который работал по совмещению медбратом (его обследовали по месту работы в рамках ежедневного мониторинга).

В соответствии с результатами, сотрудники Роспотребнадзора организовали выход в общежитие, чтобы оценить масштабы развития ситуации. Были осмотрены 202 человека, у них взяли анализы, коронавирус подтвердился еще у пяти студентов.

Сразу после этого общежитие закрыли на карантин. Была проведена дезинфекция отдельных комнат (где проживали лица с положительными результатами на коронавирус). Дополнительно управлением Роспотребнадзора по Тюменской области направлено в департамент здравоохранения Тюменской области предписание о необходимости изолирования в обсерваторы всех "контактных лиц" из общежития Тюменского государственного медицинского университета.

"Данная мера позволит обеспечить строгий контроль соблюдения карантинного режима", - считают в управлении. Студентов переселили в обсерватор "Верхний Бор".

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Студентов тюменского медуниверситета эвакуировали в обсерватор "Верхний Бор"

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Теги: коронавирус, covid19, карантин, медуниверситет, общежитие



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Ранее 27.05.2020 08:51 Мск В Тюмени на карантин закрыто общежитие медуниверситета

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