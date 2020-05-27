01 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2006) | Фото: wgeo.ru

В Саянске, где ограничения отменили еще 6 апреля, нет ни одного заражения коронавирусом

В Саянске Иркутской области, где ограничительные меры действовали всего неделю и были отменены еще 6 апреля, до сих пор нет заражений коронавирусом. Об этом пишет "Комсомольская правда", журналист которой побывал в городе и пообщался с мэром Олегом Боровским.

6 апреля в Саянске заработали хозяйственные магазины, парикмахерские, детсады и торговые центры. Боровский хотел открыть и школы, но решил посмотреть, как пойдет дистанционное обучение (выяснилось, что никак). Также хотел запустить рестораны и кафе, но губернатор попросил не делать этого на фоне общей ситуации в стране.

Решение об отмене ограничений было принято с учетом желания местных жителей, которые жаловались на нехватку денег. В итоге в городе пока не выявлено ни одного случая заражения.

"У нас гриппом болеют больше, чем коронавирусом. В Саянске 10 некороновирусных внебольничных пневмоний, и что - мне по этому случаю карантин вводить?" - говорит мэр.

В статье отмечается, что Боровский пользуется авторитетом и местные жители о нем хорошо отзываются не только в связи с нынешней ситуацией. Каждый знает номер мобильного телефона мэра. Тот просит только не звонить ночью.

Он признал, что понимал риск - виноватым будет мэр. Но прокуратуру предупредил, что этим случаем интересуются московские юристы, которые предложили свои услуги бесплатно. И та отстала.

"Я просто не могу понять. Почему в области разрешили открыть бани, но не разрешают рестораны, кафе и фитнес-центры? Почему в больших городах собакам гулять у дома можно, а детям, которым свежий воздух жизненно важен, - нельзя?" - вопрошает мэр Саянска.

Он отмечает, что за неделю карантина в городе безработица выросла в три раза. И прогнозирует, что "через пару месяцев на всех центральных телеканалах будут лозунги, что надо возрождать малый бизнес. Заново. Потому что большая часть его уже умерла".

Интересно, что главный специалист-эпидемиолог минздрава Иркутской области Ирина Лисянская признала, что не может объяснить случай Саянска.

Саянск расположен в 270 км от Иркутска, в городе проживают 35 тыс. жителей. В области всего выявлено 1,5 тыс. заражений, умерло 10 человек.

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В Саянске, где ограничения отменили еще 6 апреля, нет ни одного заражения коронавирусом

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Теги: коронавирус, карантин, Саянск



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