Прокуратура принесла извинения пермяку за преследование из-за оценок холокоста

В Перми прокуратура извинилась перед активистом Романом Юшковым, которому вменяли сомнение в количестве жертв холокоста, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Юшкова оправдали по обвинению в "отрицании холокоста". Ему полагалась компенсация за незаконное преследование. Согласно решению суда, Министерство финансов РФ должно выплатить ему 50 тыс. руб. Сумму Юшков назвал "средней и не унизительной температурой по больнице".

Сегодня состоялось заседание Пермского краевого суда, на котором и прозвучали извинения. Документ аналогичного содержания выслан Юшкову по почте, рассказал он Накануне.RU.