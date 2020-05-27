Депутат Госдумы: Проехал по регионам – выплаты не получают большинство медиков

Несмотря на то, что глава Минздрава Михаил Мурашко на недавнем совещании правительства заявил, что за апрель все медики получили положенные надбавки за работу с коронавирусом, у депутатов Госдумы есть другая информация.

"Проехал по регионам – выплат не получают большинство медиков. Потому что Минздрав своими рекомендательными письмами "отрезал" большинство медиков от выплат. Напряжение в коллективах растет, мы можем получить недовольство людей, которые находятся на передовой", - заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента депутат Алексей Куринный (КПРФ).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету и полпреду правительства в Госдуме проконтролировать мониторинг выплат медикам.