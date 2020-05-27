В Иркутской области экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым золота

Бывшего начальника отделения УФСБ Иркутской области по городу Бодайбо Сергея Полякова и его подчиненных обвинили в фальсификации доказательств по делам о незаконном обороте драгметаллов.

Как сообщает "Коммерсантъ", следователи считают, что экс-силовики подбрасывали потерпевшим килограммы золота и серебра.

По версии следствия, Поляков создал банду. В 2014-2016 годах он вместе с подчиненными для улучшения показателей своей работы фабриковал уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний.

Всего в деле порядка 50 потерпевших. Согласно показаниям, чекисты планировали подкинуть золото и руководству местной полиции.

Поляков в 2018 году был объявлен в розыск, в марте 2019 задержан.