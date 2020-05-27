01 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Розыск несовершеннолетней (2020) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Пропавшую сутки назад в Екатеринбурге девочку нашли катающейся на велосипеде у Дома Кино

В Екатеринбурге найдена пропавшая 12-летняя девочка.

Напомним, 26 мая в дежурную часть отдела полиции №2 обратилась женщина с просьбой помочь в поисках ее несовершеннолетней дочери – Екатерины Т. 2007 года рождения. В то утро девочка отпросилась покататься с подругой на роликах: мать разрешила, и пока дочь гуляла, отправилась по делам.

Когда днем женщина вернулась домой, то обнаружила, что дочери нет, а никакие ролики она не брала. Телефон девочки к этому времени был уже отключен. Из дома ранее она никогда не уходила.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сразу после исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело об убийстве. Начались масштабные поиски с участием следователей, полицейских и волонтеров.

Пропавшая девочка на велосипеде(2020)|Фото: Следственный комитет РФ

В итоге сегодня около 13 часов пропавшая девочка была найдена живой в районе Дома Кино в Екатеринбурге. Обнаружить ее, катающуюся на велосипеде, удалось волонтерам поисковых отрядов.

Сейчас сотрудники СКР выясняют, были ли совершены в отношении ребенка противоправные действия в период ее отсутствия. В рамках расследования будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей ситуации.

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Пропавшую сутки назад в Екатеринбурге девочку нашли катающейся на велосипеде у Дома Кино

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Теги: девочка, нашли, велосипед, Екатеринбург



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Ранее 27.05.2020 09:46 Мск В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка, собиравшаяся кататься на роликах

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