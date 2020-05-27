В Перми прокуратура нашла нарушения в больнице "РЖД", где произошла вспышка коронавируса

В Перми окончена проверка "РЖД-медицина", где ранее произошла вспышка коронавируса, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, в конце апреля найден и локализован очаг коронавируса, вспыхнувший в "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги. Всего с начала там было зарегистрировано 48 случаев (11 врачей и 37 пациентов) подозрения на COVID-19.

Проверка показала, что в больнице не соблюдали санитарно-эпидемиологическое законодательство. Работники клиники не были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Различные помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.

По представлению транспортного прокурора учреждение принимает меры к дальнейшему недопущению распространения инфекции. Персонал и пациенты обеспечены средствами защиты, проводятся работы по приведению помещений больницы в соответствие с установленными требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Добавим, по последним данным, в крае – 44 новых больных коронавирусом. С начала пандемии умерли 49 пациентов.