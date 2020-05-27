Коммерсантъ: Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализировал в Санкт-Петербурге с двухсторонней пневмонией, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник. Якобы, бывший губернатор находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких. Также сообщается, что Игнатьеву понадобилась процедура ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация – насыщение крови кислородом), она применяется в случаях острой дыхательной недостаточности.

Напомним, в начале года Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сначала он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового служебного автомобиля в присутствии других сотрудников подразделения, потом резко высказывался в адрес журналистов. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Сегодня стало известно, что Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента России. Суд частично отклонил, но частично принял его заявление.