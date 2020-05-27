ВОЗ призвала страны как можно дольше сидеть на карантине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны как можно дольше сохранять карантинные меры, так как может быть вторая волна коронавируса. Об этом сообщает CNA.

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В ВОЗ считают, что если страны слишком быстро откажутся от ограничений, то их может постигнуть мгновенная новая вспышка эпидемии. Поэтому следует снимать ограничения как можно медленнее.

"Мир, как и раньше, находится в середине первой волны вспышки коронавируса", – сказал на онлайн-брифинге глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По его словам, эпидемиям присущи волны.

Напомним, ранее ВОЗ настаивала на введении карантина в Белоруссии. Хотя ситуация в стране по летальности и смертности и тогда, и сейчас была намного лучше, чем во многих других странах.