Екатеринбург обратится в свердловское правительство для пополнения запаса СИЗ для "скорых"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 26 мая, дал поручение заместителю Дмитрию Баранову продолжить мониторинг имеющихся в распоряжении объёмов СИЗ. Кроме того, администрация города обратилась в правительство Свердловской области для создания стратегического запаса средств индивидуальной защиты для "Скорой помощи". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. При этом не снимается контроль по решению вопросов с региональным минздравом в отношении выплат водителям служб скорой медицинской помощи, находящихся на аутсорсинге.

По данным на 26 мая, в уральской столице зарегистрировано 2883 заболевших (2559 взрослых и 324 ребёнка). За сутки прирост составил 153 человека (в том числе 27 юных горожан). Выздоровело 962 человека, 128 – за прошедший день. Городские лаборатории продолжают тестировать граждан на COVID-19: всего специалисты провели 52127 исследований, подтвердили у 1323 человек наличие COVID-19.

Одним из ключевых пунктов повестки прошедшего заседания стала эпидемиологическая ситуация в Железнодорожном районе. Глава администрации района Андрей Курочкин отметил, что на улицах Миномётчиков и Теплоходной велась незаконная торговля, создающая неблагополучную эпид-обстановку. В связи с этим администрация района совместно с сотрудниками МДВ провела рейды, направленные на пресечение целого комплекса нарушений. Александр Высокинский поручил главе администрации Железнодорожного района обратиться в прокуратуру, которая направит соответствующее обращение в суд о приостановлении незаконной торговли на земельном участке УПП ВОС.

"Площадку необходимо закрывать и делать это нужно немедленно", – подчеркнул Александр Высокинский.

В ходе заседания оперативного штаба было также отмечено, что в настоящее время развёрнутые ранее в городе обсерваторы продолжают свою работу в плановом режиме, свободных мест для обеспечения самоизоляции достаточно. В случае необходимости по поручению главы Екатеринбурга будут оперативно развёрнуты дополнительные обсерваторы.

Увеличено количество сотрудников правоохранительных органов, задействованных в профилактических рейдах, особенно в выходные дни. Работа ведётся круглосуточно. Дополнительно планируется привлечь ещё порядка 20 правоохранителей, которые будут совершать проверки общественных пространств.

Специалисты транспортных предприятий по заданию Александра Высокинского продолжают регулярную санобработку всех видов общественного транспорта. При этом глава Екатеринбурга поручил провести внеплановые проверки качества дезинфекции с привлечением сотрудников Роспотребнадзора.

Профильные подразделения администрации города проводят постоянный мониторинг наличия в продаже индивидуальных масок. Специалисты совместно с Роспотребнадзором также пресекают работу предприятий торговли, которые пренебрегли рекомендациями эпидемиологов и решили возобновить работу.