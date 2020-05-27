Екатеринбург обратится в свердловское правительство для пополнения запаса СИЗ для "скорых"

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург обратится в свердловское правительство для пополнения запаса СИЗ для "скорых"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 26 мая, дал поручение заместителю Дмитрию Баранову продолжить мониторинг имеющихся в распоряжении объёмов СИЗ. Кроме того, администрация города обратилась в правительство Свердловской области для создания стратегического запаса средств индивидуальной защиты для "Скорой помощи". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. При этом не снимается контроль по решению вопросов с региональным минздравом в отношении выплат водителям служб скорой медицинской помощи, находящихся на аутсорсинге.

По данным на 26 мая, в уральской столице зарегистрировано 2883 заболевших (2559 взрослых и 324 ребёнка). За сутки прирост составил 153 человека (в том числе 27 юных горожан). Выздоровело 962 человека, 128 – за прошедший день. Городские лаборатории продолжают тестировать граждан на COVID-19: всего специалисты провели 52127 исследований, подтвердили у 1323 человек наличие COVID-19.

Одним из ключевых пунктов повестки прошедшего заседания стала эпидемиологическая ситуация в Железнодорожном районе. Глава администрации района Андрей Курочкин отметил, что на улицах Миномётчиков и Теплоходной велась незаконная торговля, создающая неблагополучную эпид-обстановку. В связи с этим администрация района совместно с сотрудниками МДВ провела рейды, направленные на пресечение целого комплекса нарушений. Александр Высокинский поручил главе администрации Железнодорожного района обратиться в прокуратуру, которая направит соответствующее обращение в суд о приостановлении незаконной торговли на земельном участке УПП ВОС.

"Площадку необходимо закрывать и делать это нужно немедленно", – подчеркнул Александр Высокинский.

В ходе заседания оперативного штаба было также отмечено, что в настоящее время развёрнутые ранее в городе обсерваторы продолжают свою работу в плановом режиме, свободных мест для обеспечения самоизоляции достаточно. В случае необходимости по поручению главы Екатеринбурга будут оперативно развёрнуты дополнительные обсерваторы.

защитный костюм, врачи, коронавирус(2020)|Фото: пресс-служба РМК

Увеличено количество сотрудников правоохранительных органов, задействованных в профилактических рейдах, особенно в выходные дни. Работа ведётся круглосуточно. Дополнительно планируется привлечь ещё порядка 20 правоохранителей, которые будут совершать проверки общественных пространств.

Специалисты транспортных предприятий по заданию Александра Высокинского продолжают регулярную санобработку всех видов общественного транспорта. При этом глава Екатеринбурга поручил провести внеплановые проверки качества дезинфекции с привлечением сотрудников Роспотребнадзора.

Профильные подразделения администрации города проводят постоянный мониторинг наличия в продаже индивидуальных масок. Специалисты совместно с Роспотребнадзором также пресекают работу предприятий торговли, которые пренебрегли рекомендациями эпидемиологов и решили возобновить работу.

Магазин в Севастополе(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбург обратится в свердловское правительство для пополнения запаса СИЗ для "скорых"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скорая помощь, коронавирус, Александр Высокинский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети