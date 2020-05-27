01 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
На дороге Обская – Паюта обрушился мост (2020) | Фото: sever-press.ru

В ЯНАО из-за паводка обрушился мост на дороге Обская – Бованенково

На 52 километре дороги Обская – Бованенково обрушился мост, пока по нему передвигался автомобиль. Об этом сообщает ИА Север-Пресс, ссылаясь на видео очевидца. По его сообщению, водителю удалось выскочить из машины в последний момент и жертв удалось избежать.

На дороге Обская – Паюта обрушился мост (2020)|Фото: sever-press.ru

Согласно полученной информации, одну из бетонных свай, на которых и стояло сооружение, подмыло в результате паводка, что и привело к обрушению моста. При этом, притрассовая дорога Обская - Паюта для проезда была закрыта еще 25 мая.

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В ЯНАО из-за паводка обрушился мост на дороге Обская – Бованенково

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Теги: Обрушение моста, Обская – Бованенково, водитель



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