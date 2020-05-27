Москвичи могут бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусу - Ракова
С 27 мая все желающие москвичи смогут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу, сообщила вице-мэр по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. "С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. Это иммуноглобулины M и G", - рассказала Ракова.
По последним данным Роспотребнадзора и частных лабораторий, у примерно 15% сдавших анализы на антитела они выявляются. Это значит, что носители антител перенесли коронавирус. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что "если бессимптомное носительство превысит 60%, то население будет иметь иммунную прослойку".