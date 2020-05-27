01 Сентября 2020
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Москвичи могут бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусу - Ракова

С 27 мая все желающие москвичи смогут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу, сообщила вице-мэр по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. "С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. Это иммуноглобулины M и G", - рассказала Ракова.
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Записаться на прохождение бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу можно только дистанционно на основании электронной предварительной записи. Планируется, что в Москве будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу ежедневно.

Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Результаты исследований москвичи смогут увидеть в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи анализа. Жители также получат подробную расшифровку всех показателей. Пункты забора крови для анализа крови на антитела к коронавирусу будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

По последним данным Роспотребнадзора и частных лабораторий, у примерно 15% сдавших анализы на антитела они выявляются. Это значит, что носители антител перенесли коронавирус. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что "если бессимптомное носительство превысит 60%, то население будет иметь иммунную прослойку".

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Москвичи могут бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусу - Ракова

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Теги: москвичи, тест на антитела, анастасия ракова



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