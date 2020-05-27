В АТОР озвучили сроки возобновления поездок за границу

Поездки за границу могут возобновиться для россиян не раньше сентября. Такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она пояснила, что, несмотря на готовность других стран принимать иностранных туристов, возобновление международного туризма – процесс двусторонний.

"Если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, то перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны", - приводит слова Ломидзе сайт АТОР.

Как сообщалось, туроператоры надеются, что июль и август станут началом восстановления туристического рынка и первыми откроются внутрироссийские поездки. Сейчас наблюдается колоссальный отложенный спрос на поездки, заявляла Ломидзе, многие туроператоры уже открыли раннее бронирование на 2021 год.