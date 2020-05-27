01 Сентября 2020
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская со вторым сыном. (2020) | Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Александр и Анастасия Овечкины во второй раз стали родителями – у них родился сын

Звезда НХЛ Александр Овечкин (34) и дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская (26) во второй раз стали родителями.

В Instagram обоих супругов появилось фото с ребенком из палаты роддома. "Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!!я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!" – написал хоккеист. А его жена добавила: "27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин 55 см 3800 г!Мы самые счастливые".

Отношения Александра и Анастасии начались в марте 2015 года, 11 сентября 2015 пара объявила о помолвке, 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. В 2018 году у них появился первенец — Сергей.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская со вторым сыном.|Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Фото: Instagram Александра Овечкина

Личная жизнь Овечкина давно привлекала внимание СМИ, отслеживавших не только спортивные успехи, но и отношения звёздного хоккеиста с женщинами. Среди тех, кого пресса объявляла девушками Александра — мисс Россия 2003 Виктория Лопырёва, певица Жанна Фриске, солистка Black Eyed Peas Ферги. Сам хоккеист заявил, что женится только на девушке из России.

С конца 2011 года появились сообщения, что Овечкин встречается с теннисисткой Марией Кириленко. Пара познакомилась на одном из матчей US Open: "Я подошёл к Наде Петровой во время её разминки на парный матч, который они играли вместе с Машей. Мы разговорились с Машей, обменялись телефонами, и после этого всё пошло-поехало". В декабре 2012 года Овечкин и Кириленко объявили о помолвке, но свадьба не состоялась — в июле 2014 года пара рассталась по инициативе Марии.

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Александр и Анастасия Овечкины во второй раз стали родителями – у них родился сын

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Теги: Александр Овечкин, Анастасия Шубская, беременность и роды, второй ребенок



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