Не справился с управлением. В МВД Югры прокомментировали ДТП у закрытого на карантин сургутского поселка

В ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре назвали предварительную причину ДТП на въезде в посёлок Фёдоровский - один из трёх "закрытых" на карантин населённых пунктов Сургутского района, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предварительная причина - не справился с управлением. Назначен ряд технических экспертиз, которые установят точную причину ДТП. Возможно, невнимательность или отказ техники", - прокомментировали в ведомстве. В МВД также отметили, что ДТП было без пострадавших.

Напомним, информация об иномарке, влетевшей в бетонное ограждение у закрытого на карантин населённого пункта была опубликована в соцсетях.

Очевидцы сообщали, что водитель слишком поздно заметил препятствие на дороге, поскольку перед бетонным ограждением не было ни знаков предупреждения, ни светоотражающих элементов на самой конструкции.

Напомним, ограничение въезда-выезда в Лянтор, Нижнесортымский и Фёдоровский связано с тем, что там – очаг коронавируса, эпицентром которого являются сотрудники "Сургутнефтегаза". Вчера жители поселения Фёдоровский, недовольные ограничениями, устроили народный сход.