Москва готова к первому и второму этапу снятия ограничений - Роспотребнадзор

Показатели столицы дают возможность перейти к первому и даже второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщила на первом онлайн-заседании Мосгордумы глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Напомним, готовность регионов оценивают по динамике заболеваемости, охвату тестированием и занятости больничных коек. "Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу, и, в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму", - сказала Андреева.

Стоит отметить, что за последние сутки в Москве выявлено 2140 случаев COVID-19, это самый низкий показатель с 23 апреля, то есть более чем за месяц. Число выздоровевших за сутки более чем в два раза превышает число заболевших. Правда, смертность остается высокой – 73 человека за сутки скончались.

Напомним, первый этап снятия ограничений в Москве означает открытие непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг площадью до 800 кв. м. с ограничением по числу клиентов; начало работы отдельных образовательных учреждений; разрешаются прогулки, в том числе с детьми, а также занятия спортом на свежем воздухе.