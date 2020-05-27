В "тюменской матрешке" за сутки выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 42 (до 1 тыс. 532), в Югре – на 75 (до 1 тыс. 924), на Ямале – на 51 (до 2 тыс. 202).

В Югре среди лидеров по новым случаям – Мегион (19), Сургутский (9) и Ханты-Мансийский районы (7).

На Ямале из 51 нового случая 31 – в населённых пунктах. Тут лидеры – Новый Уренгой (15) и Салехард (10). На месторождениях и производственных объектах – 23 новых случая в Губкинском (6), Пуровском районе (6), Новом Уренгое (5), Ноябрьск (3), Салехард (3).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 338 пациентов.