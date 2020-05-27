В Екатеринбург из Душанбе прибыл 31 житель Прикамья

Жители Прикамья из Душанбе прибыли авиарейсом в Екатеринбург. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, 31 житель региона уже направляется в Пермь на двухнедельную обсервацию, где у них и возьмут анализы на коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, вечером 27 мая в уральскую столицу из Еревана прилетит еще один самолет с пермяками на борту. 31 мая планируется прибытие еще семи пермяков из Нью-Йорка. Всего, за начало пандемии коронавируса, была организована доставка домой 350 жителей Прикамья, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты.

Все пассажиры, при транспортировке из аэропорта Пермь получают продуктовые наборы. Всю группу сопровождают представитель министерства территориальной безопасности Пермского края и санитарный врач Роспотребнадзора.