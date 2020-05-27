В Пермском крае – 44 новых носителя COVID-19, за сутки количество умерших выросло до 49

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае число инфицированных выросло на 44 (до 1 тыс. 495). По данным краевого оперштаба, в числе новых больных – 20 мужчин, 22 женщины, два ребёнка (мальчики). Младше 45 лет – 18 человек, 15 человек в возрасте 45-65, девять человек старше 65 лет.

"Кроме того, на утро зафиксированы две смерти пациентов 52 и 78 лет. У них были тяжёлые сопутствующие заболевания, которые стали основной причиной ", - уточнили в штабе.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 338 инфицированных.