01 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Антитела к коронавирусу выявлены у 14% сдавших анализы – "Инвитро"

Сеть частных лабораторий "Инвитро" сообщила об итогах первой недели тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2.

"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов. При этом всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек", - говорится в сообщении компании.

Чаще всего анализы на антитела делали жители Москвы и Подмосковья – 47% от общего количества протестированных. На втором месте Северо-Западный федеральный округ, на третьем – Поволжье.

Компания собирается публиковать COVID Index, который будет включать общее число пациентов, сделавших анализ, и количество выявленных положительных тестов. "Данные по всем регионам и городам, а также по полу и возрасту пациентов будут обновляться в режиме реального времени", - отметили в сети.

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Антитела к коронавирусу выявлены у 14% сдавших анализы – "Инвитро"

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Теги: антитела, анализы, тест, коронавирус, инвитро



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