01 Сентября 2020
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Образование В России
(2005) | Фото: www.ural.ru

Документы на поступление в вузы в этом году начнут принимать до сдачи ЕГЭ

Документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты в этом году смогут подать с 20 июня по 17 августа, то есть до сроков сдачи ЕГЭ. Об этом в эфире Первого канала заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, 29-30 июня пройдут пробные ЕГЭ, школьники в них участвовать не будут. Эксперты протестируют все этапы экзамена, прежде всего, на защиту здоровья участников, проверив каждую деталь в пунктах проведения.

С 3 по 23 июля включительно пройдут основные экзамены. Резервные дни запланированы на 24 июля (кроме русского и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам.

Экзамены будут обязаны писать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

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Документы на поступление в вузы в этом году начнут принимать до сдачи ЕГЭ

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Теги: вузы, егэ



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