Число заболевших коронавирусом в Свердловской области выросло на 235 человек

За минувшие сутки на Среднем Урале подтверждено еще 235 случаев нового коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, лабораторно диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (139 случаев) и других муниципалитетов области. Также в статистику включен заболевший из другого региона РФ. Кроме этого, за сутки умер один человек с подтвержденным коронавирусом.

Состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 136 человек. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего на данный момент в Свердловской области зарегистрировано 4 тысячи 425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки был выписан 201 пациент, а всего уральские врачи вылечили 1 тысячу 700 человек.