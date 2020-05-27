01 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, экономика, рабочий, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области выросло на 235 человек

За минувшие сутки на Среднем Урале подтверждено еще 235 случаев нового коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, лабораторно диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (139 случаев) и других муниципалитетов области. Также в статистику включен заболевший из другого региона РФ. Кроме этого, за сутки умер один человек с подтвержденным коронавирусом.

Состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 136 человек. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего на данный момент в Свердловской области зарегистрировано 4 тысячи 425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки был выписан 201 пациент, а всего уральские врачи вылечили 1 тысячу 700 человек.

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Число заболевших коронавирусом в Свердловской области выросло на 235 человек

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Теги: коронавирус, заболевшие, рост, Свердловская область, оперштаб



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