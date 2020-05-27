В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски

В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

"Это связано с ведением АИР хозяйственной деятельности в 2014–2017 гг. Минэкономразвития Челябинской области оказывает необходимое содействие для оперативного и максимально объективного выяснения всех обстоятельств", - сообщили в министерстве.

Напомним, Агентство инвестиционного развития было создано в 2011 году правительством Челябинской области с целью привлечения инвестиций в экономику региона. В феврале 2019 года было принято решение объединить все институты по поддержке бизнеса в одну структуру – "Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса". В эту структуру вошли Агентство инвестиционного развития и Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области