01 Сентября 2020
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Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

8338: В России минимальное количество заболевших за сутки за последний месяц

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 079 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

 Москва - 2140

 Московская область - 793

 Санкт-Петербург - 387

 Свердловская область - 235

 Нижегородская область - 231

 Ростовская область - 203

 Республика Дагестан - 161

 Красноярский край - 142

 Самарская область - 135

 Тульская область - 104

 Калужская область - 101

 Брянская область - 98

 Новосибирская область - 97

 Архангельская область - 95

 Республика Башкортостан - 91

 Пензенская область - 88

 Кабардино-Балкарская Республика - 87

 Волгоградская область - 86

 Смоленская область - 84

 Республика Саха (Якутия) - 84

 Ярославская область - 82

 Орловская область - 81

 Рязанская область - 81

 Краснодарский край - 80

 Белгородская область - 79

 Тамбовская область - 77

 Вологодская область - 75

 Ханты-Мансийский АО - 75

 Чувашская Республика - 73

 Липецкая область - 72

 Ставропольский край - 72

 Курская область - 71

 Ульяновская область - 70

 Челябинская область - 70

 Иркутская область - 70

 Алтайский край - 69

 Кировская область - 68

 Саратовская область - 68

 Хабаровский край - 67

 Воронежская область - 62

 Республика Бурятия - 59

 Забайкальский край - 59

 Республика Тыва - 58

 Ленинградская область - 56

 Владимирская область - 55

 Республика Татарстан - 54

 Оренбургская область - 54

 Республика Северная Осетия - 53

 Ямало-Ненецкий АО - 51

 Мурманская область - 49

 Ивановская область - 47

 Тверская область - 46

 Новгородская область - 46

 Республика Коми - 44

 Калининградская область - 44

 Пермский край - 44

 Приморский край - 44

 Республика Марий Эл - 43

 Республика Мордовия - 43

 Тюменская область - 42

 Омская область - 42

 Республика Калмыкия - 41

 Республика Ингушетия - 40

 Карачаево-Черкесская Республика - 39

 Республика Адыгея - 38

 Астраханская область - 38

 Томская область - 31

 Республика Карелия - 22

 Камчатский край - 22

 Псковская область - 21

 Республика Хакасия - 20

 Чеченская Республика - 19

 Костромская область - 16

 Кемеровская область - 13

 Амурская область - 13

 Удмуртская Республика - 10

 Курганская область - 3

 Республика Крым - 3

 Ненецкий АО - 2

 Сахалинская область - 2

 Еврейская АО - 2

 Чукотский АО - 2

 Севастополь - 2

 Республика Алтай - 1

 Магаданская область - 1

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8338: В России минимальное количество заболевших за сутки за последний месяц

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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