В Сургуте вандалы разрушили больше десятка могил на кладбище, где похоронены мусульмане

На Чернореченском кладбище в Сургуте вандалы разрушили больше десятка могил, где похоронены мусульмане. Фотографии опубликованы в группе "К-ИНФОРМ | СУРГУТ" социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе ГУ МВД России по Югре сообщили корреспонденту Накануне.RU, что повреждены оказались 11 могильных плит.

"По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших или местами их захоронения. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемых в совершении данного преступления", - пояснили в ведомстве.