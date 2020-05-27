Сергей Зуев: "Пропилил" молодому Абрамову за пижонство

Бывший вратарь мини-футбольного клуба "Синара" (ранее "ВИЗ-Синара"), ныне тренер в МФК "Тюмень" Сергей Зуев рассказал, как в бытность игроком пресекал пижонство в команде и воспитывал молодежь. Об этом экс-лучший вратарь мира рассказал в онлайн-интервью "По ту сторону футбола" с уральским тренером Сергеем Галимовым.

"Один из ваших партнёров по команде "Синара" рассказал, что вы безумно злились, когда вам целенаправленно забивали между ног. И бывали случаи потом, когда с двух ног "летели в обратку". Насколько это правда?" - спросил Галимов у Сергея Зуева.

"Это было всего два раза. Это Серёга Абрамов один раз получил, после того, как "проверил" меня между ног. Он был ещё тогда молодым футболистом. И, если кто не знает, маленький секрет раскрою, его в команде тогда ласково называли "Серёга-бабах". Он очень любил побить по воротам в начале тренировки, все перекладины трещали от его ударов", - с улыбкой вспомнил бывший голкипер.

По словам Сергея Зуева, как-то раз Абрамов обыграл его между ног и пешком пошел в ворота с мячом, начал таким образом издеваться.

"Ну, я ему как дал! Я ему сказал: "В следующий раз забивай гол. Отвозил меня, обыграл – молодец. За это хвалю. Но ты неуважительно отнёсся ко мне как к спортсмену, как к партнёру по команде". После этого, если Серёга и обыгрывал, проверял меня, он сразу гол забивал, потому что, видимо, у него отпечаталось это в голове. А второй раз уже не помню, кому-то в команде тоже "пропилил", - улыбаясь, вспомнил Зуев.

Он отметил, что учился у вратарей еще старой советской закалки.

"Я знал таких вратарей, особенно старой формации, которые с полевыми ребятами не церемонились. Могли и в глаз заехать. Такие были жёсткие ребята, вратари советской школы, матёрые, даже не вратари, а "вратарища"! В какой-то степени мне повезло, что я застал то поколение, я им очень благодарен, потому что они меня много чему научили. Не только во вратарском плане, но и в жизненных моментах, как относиться к тем или иным ситуациям", - добавил он.

Сергей Зуев, ныне тренер вратарей в МФК "Тюмень", признал, что сейчас считает подобное не совсем педагогичным, но тем не менее, элемент воспитания молодежи в этом был. В эфире он также попросил прощения у Абрамова за то, что так сделал.

Сергей Зуев по итогам восьми сезонов признавался лучшим вратарём российского чемпионата, а после 2008 года был признан лучшим вратарём мира. В том же сезоне вместе с екатеринбургским клубом стал обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу. В составе сборной России дважды становился серебряным (2005, 2012) и один раз бронзовым (2007) призёром чемпионата Европы.

Сергей Абрамов трижды становился серебряным (2012, 2014, 2016) и один раз бронзовым (2018) призёром чемпионата Европы. На его счету также серебряная медаль в составе сборной России на чемпионате мира 2016 года.