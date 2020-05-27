01 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
биологическое оружие, биоматериал, биологический материал (2017) | Фото: 3mv.ru

Медведчук направил жалобу в ООН по поводу американских биолабораторий на Украине

Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН жалобу на незаконное функционирование в стране американских бактериологических лабораторий. Об этом Кузьмин сообщил в Facebook.
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Он отмечает, что американцы, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, проводят тайные эксперименты, а власти скрывают об этом информацию. При этом зафиксированы многочисленные случаи бактериологического заражения и смерти среди украинского населения в местах дислокации американских лабораторий.

В обращении депутаты отмечают, что в 2005 году было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быт использованы при разработке бактериологического оружия. Соглашение предусматривает развертывание на Украине американских лабораторий, а Украине запрещено разглашать об этом информацию. В Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Тернополе, Харькове, Киеве, Херсоне, а также вблизи Крыма и Луганской области были обустроены 15 лабораторий.

В 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, вызвавшего геморрагическую пневмонию, умерло 450 человек. В 2011 году произошла вспышка холеры. В 2015 году она снова появилась в Николаеве. В 2016 году в Харькове не менее 20 военнослужащих умерли от вируса, очень похожего по симптомам на COVID-19. В 2017 году в ряде городов была зафиксирована вспышка гепатита А.

При этом в 2010-2012 гг. Украина инициировала две проверки деятельности лабораторий США, которые выявили грубейшие нарушения, например вывод вентиляции из лаборатории на территорию детского сада. Это все происходило на фоне роспуска Государственной санитарной службы и отказа от собственных вакцин в пользу иностранных.

В 2012 году Украина направила США официальную ноту о расторжении соглашения. Переписка велась до конца 2013 года, но после вооруженного переворота захватившие власть мятежники отозвали ноту.

В конце апреля Медведчук и Кузьмин направили запрос президенту Владимиру Зеленскому. Ответ пришел из посольства США. В нем издевательски говорилось, что "программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины", а "наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки".

После этого запроса украинские власти обвинили депутатов в госизмене и возбудили против них уголовное дело, отметил Кузьмин.

Вчера "Украинские новости" обнародовали ответ Минздрава Украины, который пытается отвести любые подозрения от американских лабораторий - будто бы они следят за предотвращением разработки биологического оружия. Правда, признается, что еще с 2004 года в стране работают 8 таких лабораторий.

Ранее о секретных лабораториях Пентагона на Украине не раз заявляли российские власти, в том числе о намерении построить их в Крыму.

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Медведчук направил жалобу в ООН по поводу американских биолабораторий на Украине

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Теги: Украина, США, вирус, биологическое оружие, лаборатория



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