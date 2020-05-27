Верховный суд частично принял, частично вернул исковое заявление экс-главы Чувшии к Путину

Верховный суд России частично отклонил исковое заявление экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России – в части требований прав на дополнительные соцгарантии.

"Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду", - цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

При этом 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

Напомним, в начале года Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сначала он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового служебного автомобиля в присутствии других сотрудников подразделения, потом резко высказывался в адрес журналистов. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".