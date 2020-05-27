01 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

Пентагон: США могут подготовиться к ядерным испытаниям "за месяцы"

Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям "в течение месяцев", если будет дан приказ президента Дональда Трампа. Так заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

По оценкам чиновника, Пентагон может провести "очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных", передает Regnum. При этом он отметил, что крупномасштабные испытания потребуют более длительной подготовки - год или больше.

Ранее в Пентагоне сообщили о проведении учений, сценарий которых предполагал внештатную ситуацию в Европе во время войны с Россией, которая якобы применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО. Во время мероприятий имитировалась реакция Соединенных Штатов и ответ ядерным ударом против российской стороны.

В Госдуме РФ пояснили, что учения США по отражению ядерного удара России имели целью приучение американцев к такому сценарию решения конфликта.

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Пентагон: США могут подготовиться к ядерным испытаниям "за месяцы"

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Теги: сша, ядерные испытания



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