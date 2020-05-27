01 Сентября 2020
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ДТП Токарей-Ключевская Toyota Camry Toyota Corolla (2015) | Фото:служба спасения СОВА

СМИ: Автомобиль мэра столицы Ингушетии попал в серьезное ДТП

Автомобиль мэра столицы Ингушетии попал в серьезное ДТП. По данным российских СМИ, Руслан Арсамаков сам находился за рулем и был доставлен с травмами в местную больницу. Но чиновник эту информацию опровергает, говорит, что служебным автомобилем Toyota Camry управлял его водитель.

РИА Новости сообщает, что машина вылетела в кювет с моста на въезде в Магас.

Руслан Арсамаков занял должность мэра Магаса после выборов в ноябре 2019 года. С 1992 года проработал в различных частных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью. С 2007 по 2009 год работал в "Ингушэнерго", а в последние годы перед назначением руководил учреждением "Электросети г. Магас", передают "Известия".

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СМИ: Автомобиль мэра столицы Ингушетии попал в серьезное ДТП

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Теги: магас, дтп, мэр, автомобиль мэра, руслан арсамаков



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