В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка, собиравшаяся кататься на роликах

В Екатеринбурге бесследно исчезла 12-летняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 26 мая в дежурную часть отдела полиции №2 обратилась женщина с просьбой помочь в поисках ее несовершеннолетней дочери – Екатерины Т. 2007 года рождения. Оказалось, что в то утро девочка отпросилась покататься с подругой на роликах. Мать разрешила, и пока дочь гуляла, отправилась по делам.

В районе 12 часов женщина вернулась домой и обнаружила, что дочери нет, а никакие ролики она не брала. Телефон девочки был уже отключен.

Как уточнили в МВД, семья, где проживает разыскиваемая, полная, благополучная и на учете никогда не состояла. Также из дома Катя ранее никогда не уходила.

Приметы пропавшей: рост 152-155 см, худощавого телосложения, имеется родинка на груди, шрамы от операций в паховой области, на левом ухе кожный отросток. Была одета: джинсы черного цвета, толстовка с капюшоном синего цвета (на груди принт в виде сердца) и кроссовки бирюзового цвета на белой подошве.

Сейчас сотрудники МВД обходят улицы района, подъезды домов и просматривают камеры видеонаблюдения. Если вы располагаете информацией о местонахождении Екатерины или видели ее, сообщите об этом в полицию по телефону: (343) 356-42-02, либо 02.

Также свою проверку по факту исчезновения девочки организовала прокуратура Екатеринбурга. К поиску подключили волонтеров.