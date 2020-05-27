01 Сентября 2020
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Путин принял решение перенести саммит ШОС в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в связи с эпидемиологической обстановкой решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что возможность проведения саммита ШОС в режиме видеосвязи не рассматривалась "из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате".

Мероприятие было намечено на 22-23 июля, теперь оно может пройти ближе к осени.

Напомним, в 2020 году Челябинск должен был принять 20 мероприятий по линии ШОС и БРИКС, в которых планировали принять участие более 3 тысяч человек. Основные события саммитов ШОС и БРИКС ранее были перенесены в Санкт-Петербург по решению Владимира Путина.

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Путин принял решение перенести саммит ШОС в Петербурге

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Теги: саммит шос, владимир путин, петербург



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